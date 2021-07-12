Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. На Камчатке действующие лесные пожары не угрожают населённым пунктам края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в краевом правительстве.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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В девяти населённых пунктах действует высокий четвёртый класс пожарной опасности — Ключи, Козыревск, Атласово, Эссо, Пущино, Верхне-Пенжино, Корф, Оссора, Тигиль.

Ещё на семи территориях наблюдается третий класс пожарной опасности, на 11, в том числе и в Петропавловске-Камчатском — второй.

Угрожавший на прошлой неделе посёлку Оклан пожар планируют ликвидировать в ближайшие дни. На его тушении задействованы 10 человек, две единицы техники и вертолёт. Ещё 14 добровольцев, 11 сотрудников лесоохраны и вертолёт работают над тушением пожара со стороны посёлка Оклан.

На 12 июля продолжается тушение возгорания около Корякского заповедника. Новый пожар зафиксирован в Быстринском лесничестве. Его тушат 22 человека и вертолёт с водосливным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ситуация с природными пожарами остаётся напряженной. На 12 июля действует 21 возгорание. За минувшие сутки количество пожаров увеличилось на восемь очагов.