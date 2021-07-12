Аксайский район, Ростовская область, 12 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков может занять пост главы администрации Аксайского района. Такая версия развития событий распространена в ряде мессенджеров.

Томас Вебстер. Деревенские слухи

36-летний Сергей Бодряков — уроженец Константиновска Ростовской области. Он окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию. Ранее он возглавлял государственное казённое учреждение Ростовской области «Казаки Дона», затем перешёл в минприроды заместителем главы ведомства, спустя год возглавил донской департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений и через год вновь вернулся в минприроды на должность первого заместителя министра.

ИА REGNUM напоминает, что должность главы администрации Аксайского района на протяжении 27 лет занимал Виталий Борзенко. Он был задержан в апреле 2021 года в рамках уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.