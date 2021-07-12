Гавана, 12 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что некоторые люди в стране действительно недовольны своим положением. Об этом он заявил в ходе беседы со своими сторонниками на улице в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

«[На Кубе есть граждане, которые испытывают] недовольство ситуацией, в которой они живут», — сказал Диас-Канель.

Видео диалога президента с кубинцами опубликовано пресс-службой Коммунистической партии Кубы.