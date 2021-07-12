Москва, 12 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В ближайшие сутки в Москве ожидается сильная жара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С… +33°С», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали не перегреваться на солнце, надевать одежду светлых тонов и использовать головные уборы, а также пить больше воды. Также рекомендуется не оставлять без присмотра детей вблизи водоёмов.