Саратов, 12 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Саратове пресечена продажа медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Установлено, что должностным лицом одной из медорганизаций получено незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования. С просьбой о проведении фиктивной прививки к медику обратился по переписке в чате мессенджера неизвестный, который представился жителем Московской области.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Москвы.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе расследования устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности, в том числе от жителей из других регионов России.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области уже был выявлен факт подделки сертификатов о прививке от коронавируса фельдшером одного из медучреждений. Тогда губернатор региона Валерий Радаев потребовал жестко пресекать мошенничество с документами о вакцинации.

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