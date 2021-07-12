Гавана, , 09:51 — REGNUM В ряде городов Кубы на улицы вышли сторонники политики президента и правительства страны. Об этом свидетельствуют кадры, показанные телеканалом Canal Caribe.

В муниципалитете Сан-Антонио де лос Баньос, расположенном к северо-западу от Гаваны, к акции присоединился кубинский президент Мигель Диас-Канель, который ранее призвал своих сторонников противостоять провокациям.

В беседе с демонстрантами Диас-Канель признал наличие ряда проблем в стране, однако указал на то, что за оппозиционными митингами стоят американские организации и спонсируемые ими лица.