Москва, 12 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Не всегда хранить деньги дома безопаснее, чем на банковском счете, однако некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может храниться дома. Об этом сообщил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По его словам, размер такой «заначки» в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

«Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев», — сказал он агентству «Прайм».

При этом специалист рекомендует эти денежные средства хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50−25−25 или 40−30−30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рекомендовали российским гражданам не продавать имеющиеся у них американские доллары, и валютная стратегия не должна, к примеру, зависеть от ранее объявленного решения о дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как отметил инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, он рекомендует получающим доходы в рублях 30−40% своих денежных средств держать в валюте и валютных активах, несмотря на новости от российского Минфина.

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