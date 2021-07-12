Сеул, , 09:49 — REGNUM На Гаити освободили двух южнокорейских миссионеров, ранее похищенных неустановленными лицами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, супружеская пара была освобождена в 10 июля 12:06 по местному времени, спустя 17 дней после похищения.

Известно, что 11 июля южнокорейские миссионеры отправились на родину через третью страну.

Отмечается, что пара была похищена 24 июня на окраине Порт-о-Пренса, столицы Гаити. После того, как стало известно о похищении, при МИД Южной Кореи была создана рабочая группа во главе со вторым заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Муном.

Замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон также связался с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, а посол Южной Кореи в Доминиканской Республике Ли Ин Хо встретился с представителями полиции Гаити и других органов власти.

Ещё в феврале 2019 года правительство Южной Кореи рекомендовало согражданам покинуть Гаити из-за политической нестабильности, однако в стране по-прежнему остаются порядка 150 граждан Южной Кореи.