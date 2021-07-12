Выборг, Ленинградская область, 12 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Под Выборгом в Ленинградской области спорткар Porsche 911, принадлежавший известному петербургскому автогонщику, 36-летнему петербуржцу Ивану Куренбину съехал в кювет, врезался в опору линии электропередач и загорелся. В огне погибли два человека. Об этом 12 июля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Instagram.com/kurenbin В Ленобласти Porsche известного дрифтера врезался в ЛЭП, погибли двое

ДТП произошло вечером 11 июля на 65 км автомобильной дороги «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково». Porsche 911, принадлежавший Ивану Куренбину, по неустановленной причине съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП, после чего иномарка загорелась. Два человека, находившиеся в салоне, не смогли выбраться из полыхающего автомобиля. В результате оба погибли.

По предварительным данным, в автомобиле погибли сам Куренбин и 31-летняя Татьяна Игушина. Девушка увлекалась мотогонками, даже участвовала в кругосветной гонке мотоциклисток — Women’s World Record 2018.