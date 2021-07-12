Варшава, , 09:44 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши, руководитель правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время представления новой программы партии, которая состоялась 11 июля в городе Рыпине, заявил, что в Польше произойдут «изменения цивилизационного характера». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Новая программа нашей партии принесет в Польшу изменения цивилизационного характера. Она направлена на то, чтобы большинство жителей нашей страны, которые проживают за пределами крупных городских центров, максимально сравнялись по своему социально-экономическому положению с жителями столицы. Эта программа направлена на то, чтобы изменить Польшу с богатыми городами и бедной провинцией», — заявил Качиньский.

Во внешней политике целью правительства, по словам Качиньского, станет получение статуса страны-донора в ЕС.

«Мы должны вывести Польшу в тот перечень европейских стран, которые меньше получают из европейского бюджета, а больше отдают в европейский бюджет. Это будет великий момент в польской истории, поскольку еще никогда не было так, чтобы средний уровень экономического развития Польши сравнялся с уровнем Запада», — подчеркнул политик.