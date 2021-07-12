Москва, 12 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. На текущей неделе в столице России могут быть три раза побиты рекордные значения температуры воздуха. Об этом 11 июля сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве

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«Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию, и падут прежние достижения 1936, 1951 и 2010 годов соответственно», — рассказал он.

Также синоптик уточнил, что жаркая погода будет держаться в Москве в течение всей недели и максимальные значения температуры воздуха при этом составят +30… +35 °C.

При этом Тишковец утончил, что «крышку этого парникового котла все-таки сорвет» в начале будущей недели, когда в российской столице местами пройдут ливни с грозами.

По словам синоптика, в результате этого к следующему воскресенью, 25 июля, температура воздуха понизится до +25… +30 °C.

Вместе с тем с 10 июля в Москве из-за жаркой погоды объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что усиление жары, которая будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения, ожидается на предстоящей неделе в Москве.