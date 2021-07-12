Киев, , 09:41 — REGNUM Жители Украины допустили большую ошибку, избрав президентом страны Владимира Зеленского. Об этом 12 июля заявил экс-депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считает бывший украинский депутат, Зеленский смог обмануть народ страны тем, что он говорил «ста голосами» и пытался угодить всем и сразу.

«[Петр] Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — сказал Мураев.

Также он добавил, что, по его мнению, немалую роль в избрании Зеленского на должность главы государства сыграл сериал «Слуга народа», так как нынешний президент Украины пытался ассоциировать себя с главным героем этого многосерийного телефильма.

«Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан», — отметил бывший депутат Рады.

Кроме этого, Мураев обратился к украинцам с призывом объединяться и помогать друг другу, так как государство, во главе которого находится Зеленский, «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом.