Экс-депутат Рады раскрыл «очень качественный» обман Зеленского
Киев, 12 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Жители Украины допустили большую ошибку, избрав президентом страны Владимира Зеленского. Об этом 12 июля заявил экс-депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».
Как считает бывший украинский депутат, Зеленский смог обмануть народ страны тем, что он говорил «ста голосами» и пытался угодить всем и сразу.
«[Петр] Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — сказал Мураев.
Также он добавил, что, по его мнению, немалую роль в избрании Зеленского на должность главы государства сыграл сериал «Слуга народа», так как нынешний президент Украины пытался ассоциировать себя с главным героем этого многосерийного телефильма.
«Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан», — отметил бывший депутат Рады.
Кроме этого, Мураев обратился к украинцам с призывом объединяться и помогать друг другу, так как государство, во главе которого находится Зеленский, «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом.