Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Петербурге во второй месяц лета установлен новый рекорд максимальной суточной температуры. 11 июля в городе на Неве было зафиксировано +34,2 градуса тепла, что на 3,6 градуса больше, чем было в этот день 80 лет назад, в трагическом 1941 году. Об этом 12 июля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

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Всего с начала лета в Северной столице зарегистрировано уже семь температурных рекордов. При этом специалист не исключил, что в понедельник 12 июля в городе может быть зарегистрирован еще один.

«Значение рекорда сегодняшнего дня составляет +31,6 градуса и пока он принадлежит 1941 году», — пояснил Леус.

По прогнозу, 12 июля на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние новый, формирующийся над Скандинавией антициклон. Из-за него облаков в небе будет мало и обойдется без дождей. Днём термометры покажут +30…+32 градуса, по Ленинградской области ожидается +28…+33 градуса. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.