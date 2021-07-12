Челябинск, 12 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступило ещё 22 950 доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Вакцину продолжают доставлять в медицинские учреждения. А в ближайшие дни областной аптечный склад ждёт ещё более 25 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выросло число выявляемых в сутки носителей коронавируса. Также возросла и смертность.