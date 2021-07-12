Брюссель, , 09:23 — REGNUM Формальное решение, продлевающее секторальные экономические санкции против РФ, могут принять министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля. Об этом сообщил источник в европейской внешнеполитической службе.

По его словам, речь идёт об очередном продлении на полгода секторальных антироссийских санкций, которые были введены в связи с ситуацией на Украине.

«Решение будет вынесено без дискуссии», — сказал собеседник ТАСС.

24 июня на саммите ЕС в Брюсселе было утверждено политическое решение о продлении санкций. Евросоюз продлевает их дважды в год — к 31 июля и 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые санкции ЕС против России, связанные с событиями на Украине, были введены в 2014 году.

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