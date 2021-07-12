Москва, 12 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Для того, чтобы накопить сумму в один миллион рублей, жителям большего числа регионов России необходимо более 20 лет, и быстрее всего это могут сделать проживающие на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе. Это 12 июля следует из исследования РИА Новости.

(сс) kenteegardin Копилка

Из данных аналитиков следует, что из-за разного уровня доходов населения в различных регионах РФ в части субъектов Федерации накопить миллион рублей легче, чем в других, на основании чего экспертами был составлен соответствующий рейтинг.

Также уточняется, что главным показателем, по которому в нем ранжировались регионы, стало количество лет, которое нужно для накопления указанной суммы работником, имеющим среднестатистическую зарплату.

По итогам исследования выяснилось, что наиболее быстро накопить миллион рублей можно на Чукотке, где для этого потребуется при заданных условиях менее восьми лет (7,8 года). На втором месте в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором для этого среднестатистическому работнику потребуется 8,6 года. При этом эксперты уточняют, что это связано с высокими зарплатами в добывающих отраслях этих регионов, где этим компенсируют суровые условия жизни.

Третье и четвертое место у Ненецкого автономного округа и Магаданской области, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года. Таким образом, только в четырех регионах РФ при заданных условиях копить эту сумму нужно менее десяти лет.

Пятое место рейтинга заняла Москва — здесь для накопления миллиона нужно 11 лет. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года) и Мурманская область (13,4 года).

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет», — отмечают авторы исследования.

При этом наиболее долго нужно копить миллион рублей в Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года).

«Фактически в этих республиках копить миллион нужно 24−25 лет, что в три раза дольше, чем в лидирующей Чукотке», — говорится в исследовании.

Уточняется, что эти расчеты были сделаны по данным Росстата и в модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно десяти процентов от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. В то же время медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев с первого апреля 2020 года по первое апреля 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту была принята на уровне четырех процентов.