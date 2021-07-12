Горно-Алтайск, 12 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге административного здания в центре города Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в МВД по Республике Алтай.

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Подозреваемый — ранее судимый 43-летний житель села Майма. Мужчину доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. Предварительно установлено, что на протяжении нескольких дней сельчанин неоднократно пытался поджечь крышу указанного здания.

Ночью 8 июля он вновь забрался на крышу и всё-таки совершил поджог. Мужчина удостоверился, что огонь разгорелся, и после этого скрылся. Поджигатель заявил, что он решил таким образом отомстить конфликтовавшему с ним работнику офиса, расположенного в этом здании. Полицейские проверяют эту версию.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»).

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