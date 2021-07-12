Москва, 12 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Москве открыли доступ для опекунов и попечителей к электронным медкартам детей. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Domowenock.cuzya Терминал в поликлинике

По её словам, цифровые сервисы становятся удобнее, и теперь прикрепить детей к поликлинике или стоматологии, а также получить доступ к медкарте могут опекуны и попечители.

«Для этого достаточно просто внести данные подопечного в личном кабинете на портале mos.ru — проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме, после этого появится возможность подать электронные заявления», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра и правительства столицы.

Для получения доступа в разделе «Моя семья» требуется выбрать тип родства «Мой подопечный», после чего данные в течение суток проверят в соответствующей государственной информационной системе.