Джакарта, , 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что, помимо Соединенных Штатов, ряд других стран также предложили отправить в Индонезию партию вакцины против коронавируса, сообщает Sindonews.

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Индонезия получила предложения о помощи со стороны Японии, Нидерландов, Великобритании, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Правительство будет продолжать упорно работать, чтобы обеспечить доступность вакцины. Здоровье и безопасность людей всегда будут в приоритете», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в Индонезии.

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