Чесма, Челябинская область, 12 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Чесме Челябинской области местный житель осуждён за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил высматривает жертву

По данным следствия, объектами его посягательств стали три девушки 13−15 лет. Преступления совершались в 2017—2018 годах.

Суд назначил обвиняемому 17 лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.