Ульяновск, 12 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области разрабатываются новые меры поддержки для социально значимого бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам встречи врио главы региона Алексея Русских с предпринимателями.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских встретился с предпринимателями

Руководитель области поддержал инициативы бизнес-сообщества и поручил проработать предложения совместно с депутатами Законодательного собрания для разработки соответствующих нормативно-правовых актов и направления в федеральный центр. Среди предлагаемых мер — компенсация затрат на обучение сотрудников, аренду и жилищно-коммунальные услуги.

Врио губернатора поручил проанализировать предложения перед «выходом на федеральный уровень».

«Мы должны быть полностью уверены, что инициативы эффективны и достаточно подготовлены», — сказал Алексей Русских.

Отметим, что для представителей социально значимого бизнеса оказывается консультационная и коммуникационная поддержка, за шесть лет этой возможностью воспользовались свыше 5 тыс. человек.

Напомним, что в 2020 году Ульяновская область первая среди регионов приняла закон о социальном предпринимательстве. Государственная поддержка оказывается предпринимателям, которые включены в реестр социального бизнеса — в частности, им доступен специальный льготный кредит со ставкой от 3% до 6% годовых «Социальный бизнес».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ульяновск» признана Минэкономразвития России «эффективной на 100%». Среди критериев оценки — работа резидентов и органов управления ОЭЗ, рентабельность вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры и вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития России.