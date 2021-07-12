Саратов, 12 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Саратовской области темпы заболеваемости коронавирусом не снижаются несколько дней. Так, за минувший день зарегистрировали ещё 216 случаев заражения, из них пневмония диагностирована у 91 пациента, с признаками ОРВИ — 123 человека, у двоих пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 214 заражений. Всего по состоянию на 12 июля зарегистрировано 68 524 случая. Выздоровели с начала наблюдения 64 355 человек, за сутки — 120 пациентов. Скончались 1472 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 98 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших установить источник заражения смогли у 208 человек, восемь случаев — завозные.

Как сообщало ИА REGNUM, оказывается, повышенные нагрузки, в число которых также входит секс, не рекомендованы сразу после вакцинации. Такое заявление 8 июля прозвучало от замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

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