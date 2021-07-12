София, , 09:05 — REGNUM На досрочный парламентских выборах, которые состоялись в Болгарии 11 июля, разрыв между правящей партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и её ближайшим соперником — партией «Есть такой народ» сократился. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны (ЦИК).

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Согласно данным на 07:30 12 июля по результатам обработки 95,22% протоколов, ГЕРБ набирает 23,91% (622 591 человек), а партия шоумена Слави Трифонова «Есть такой народ» — 23,66% (616 076 избирателей).

Ранее, после обработки 89,14% протоколов, данные были таковы: ГЕРБ — 24,01%, «Есть такой народ» — 23,48%.

Тройку лидеров замывает Болгарская социалистическая партия, которая заручилась поддержкой 13,63% избирателей (354 937 человек).

В новый созыв парламента также проходят партия «Демократическая Болгария» (12,55%), «Движение за права и свободы» (10,59%) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (5,04%). Остальным политическим объединениям не удаётся пока преодолеть четырёхпроцентный избирательный барьер.

Напомним, внеочередные выборы в парламент Болгарии состоялись 11 июля. Участие в них приняли 15 партий и восемь коалиций. Всего на 240 депутатских мест претендовали более 6 тысяч кандидатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные результаты голосования на прошедших в Болгарии 4 апреля выборах в Народное собрание (парламент) страны Центральная избирательная комиссия страны объявила 9 апреля. С результатом 26,18% голосов победу одержала правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), получившая 75 депутатских мандатов. Всего в новый парламент Болгарии вошли представители шести партий.