Москва, 12 июля 2021, 09:15 — REGNUM В России под «регуляторную гильотину» попали более 12 тыс. актов, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Вице-премьер отметил, что многие из них содержали требования, которые на сегодняшний день кажутся, «скажем так, комичными — всем известен пример с обязательной толщиной омлета».
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Госдума в третьем чтении приняла законы о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой «регуляторной гильотине».
Так, устанавливаются основы осуществления государственного и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.
Читайте подробнее: Госдума приняла законы в рамках «регуляторной гильотины»