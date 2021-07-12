Москва, , 09:15 — REGNUM В России под «регуляторную гильотину» попали более 12 тыс. актов, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Под «гильотину» попали более 12 тыс. актов — это более 90% всех актов, содержащих обязательные требования, при этом большая часть — документы советских времен, остававшиеся в силе», — сказал он в интервью «Российской газете».

Вице-премьер отметил, что многие из них содержали требования, которые на сегодняшний день кажутся, «скажем так, комичными — всем известен пример с обязательной толщиной омлета».

«Однако таких историй множество. Например, устаревшие акты регламентировали, что при уборке шкафов крошки следует сметать с полок специальными щетками, обязывали мыть посуду ветошью», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Госдума в третьем чтении приняла законы о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой «регуляторной гильотине».

Так, устанавливаются основы осуществления государственного и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Читайте подробнее: Госдума приняла законы в рамках «регуляторной гильотины»