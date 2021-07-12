Пхеньян, , 09:12 — REGNUM США через обещания о поставках вакцин от коронавируса пытаются давить на другие государства. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 июля на сайте МИД КНДР.

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Сотрудник Ассоциации содействия международному экономическому и технологическому обмену Кан Хён Чхоль заявил в статье, что многие страны горько разочарованы из-за своих больших надежд на американскую поддержку и гуманитарную помощь.

«Скрытое намерение американцев связать гуманитарную помощь с проблемой прав человека — это способ узаконить их давление на суверенные государства и реализовать зловещую политическую схему», — подчеркнул северокорейский дипломат.

США пытаются добиться своих зловещих политических целей за счёт чужих страданий и боли, когда перед всем миром возникли серьёзные экономические трудности, связанные с пандемией коронавируса, добавил он.

Ранее сообщалось, что США готовы рассмотреть возможность снабжения Северной Кореи вакцинами в случае, если от Пхеньяна будет исходить соответствующий запрос.

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