Кемерово, 12 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера Центра бухгалтерского и информационного обеспечения Черепановского района. Она обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере». Об этом сообщает прокуратура региона.

(сс) sajinka2 Мошенничество с деньгами

По версии следствия, с 2013 по 2019 год бухгалтер по договорам обслуживания образовательных организаций формировала ведомости, но при этом вносила недостоверные сведения в реестры на выплату заработной платы. Зарплата начислялась неработающим (несуществующим) в учреждениях лицам. Бюджетные денежные средства впоследствии она обналичивала в банкоматах и тратила на собственные нужды.

Таким образом женщине удалось похитить почти 11 млн рублей, принадлежащих трём сельским школам.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.