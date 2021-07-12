Москва, 12 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Без обязательного ношения защитных масок и вакцинации от COVID-19 эффективно защититься от нового заболевания можно, только надев на себя скафандр. Такое мнение 12 июля высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скафандр

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«Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад…» — приводит его слова РИА Новости.

При этом ученый уточнил, что, по его мнению, дети являются одним из важнейших факторов распространения инфекции, так как они ходят в школы и детские сады без защитных масок.

Также Нетесов добавил, что он считает вакцинацию от нового заболевания и ношение защищающих органы дыхания средств в местах скопления людей единственным путем реальной борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский рассказал, что вакцина от COVID-19 «КовиВак» пользуется у жителей России популярностью потому, что однократного ее введения уже якобы достаточно для прохождения вакцинации.