Пенза, 12 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки умерли 27 ковид-пациентов. Накануне скончался 21 человек. Всего в регионе по состоянию на 12 июля подтвердили 1254 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус

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За прошедшую неделю (5−11 июля) умерли более 100 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 9 июля были сняты с коронавирусного учета 141 640 человек, под наблюдением оставались 9844 жителя.

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