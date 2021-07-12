Красноярск, 12 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. За прошедшие выходные (10−11 июля) в Красноярском крае ликвидировали девять лесных пожаров на площади 98 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Минусинском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Mchs.gov.ru Лесные пожары

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В тушении принимали участие более 440 человек, применялось шесть единиц техники, работали 35 воздушных судов. Предположительно, возгорания возникли из-за сухих гроз.

По состоянию на утро 12 июля в регионе действует шесть лесных пожаров на площади 329 га — в Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах. При этом, как заверили в профильном министерстве, населённым пунктам огонь не угрожает. Два возгорания уже локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 июля в Красноярском крае было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 152 га.