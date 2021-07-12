Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Действующая администрация США, как и прежняя, не признаёт претензии Китая на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента, распространённом 11 июля.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что порядок в морской сфере, основанный на правилах, нигде не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Китай, по его словам, продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии угрозами свободному судоходству.

«Соединенные Штаты подтверждают свою политику от 13 июля 2020 года относительно [территориальных] претензий в Южно-Китайском море», — говорится в заявлении.

В июле 2020 года экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай не вправе претендовать на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. При этом Помпео сослался на решение международного трибунала в Гааге от июля 2016 года. По иску Филиппин трибунал признал безосновательными претензии Китая на территории в Южно-Китайском море.

Предметами спора, как сообщало ИА REGNUM, являются острова Сиша (Парасельские острова), а также Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо).

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