Порт-о-Пренс, , 08:47 — REGNUM На Гаити полицейские арестовали подозреваемого в связи с организаторами убийства президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление начальника полиции Гаити Леона Шарля.

Полиция Гаити (сс) Alex Proimos

По словам начальника полиции, задержанный — Кристиан Эммануэль Санон.

В доме подозреваемого обнаружили шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, а также коробки с пулями, части оружия и автомобильных номера Доминиканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение неизвестных на резиденцию президента Гаити Моиза произошло 7 июля.

В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его супруга была госпитализирована. В стране на 15 дней было введено военное положение.

Среди задержанных лиц, подозреваемых в убийстве президента Гаити, оказались два гражданина США гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Читайте также: Временный президент Гаити рассказал подробности убийства главы государства