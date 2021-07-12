Москва, , 08:44 — REGNUM Масштабные учения Росгвардии «Заслон-2021» стартовали 12 июля сразу в нескольких регионах РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оперативно-стратегические учения продлятся до 30 июля. Они нацелены на подготовку к совместному стратегическому учению «Запад-2021», намеченному на сентябрь.

В учениях «Запад-2021» задействуют воинские части и соединения Росгвардии, а также подразделения территориальных управлений. К районам практических занятий участников перебросят авиацией, автомобилями и поездами.

Как сообщало ИА REGNUM, во время учений Росгвардии планируется отработать комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности РФ.

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