Кишинёв, 12 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. После обработки 99,53% протоколов на досрочных парламентских выборах в Молдавии с 52,51% лидирует пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Об этом 12 июля сообщает молдавский ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Молдавии

Также избирательный блок коммунистов и социалистов получил 27,4%, а партия «Шор» — 5,8%.

Кроме того, согласно данным ЦИК, остальные 18 партий и еще один избирательный блок не смогли преодолеть избирательный порог и не пройдут в парламент страны.

Помимо этого, ранее стало известно, что на момент закрытия избирательных участков явка превысила 48%, а потому выборы признаны состоявшимися. При этом в ходе голосования не сообщалось о нарушениях, которые могли бы повлиять на его результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Молдавии после обработки 50% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах партия «Действие и солидарность» набирает 45,31% голосов.