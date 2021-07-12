Хабаровск, 12 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. У Хабаровска проходит пик паводка — вода в реке Амур ещё будет держаться на уровне примерно 4,7 метра, а затем начнёт спадать, сообщили 12 июля в правительстве региона.

(сс) Евгения Вайзерова. khabkrai.ru Подтопленные дома в Николаевском районе Хабаровского края

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В Комсомольске-на-Амуре сроки паводка сдвигаются на 20−21 июля. Но уже сейчас гидрологи считают, что опасных шесть метров здесь не будет.

«Нам надо поблагодарить всех, кто был задействован в подготовке к отражению стихии. То, что уровень до опасных явлений не дотянул, это хорошая новость. Выражаю благодарность всем нашим спасателям, всем руководителям в городах и районах, всем службам. Теперь будем готовиться к пику паводка, который придётся на конец августа — начало сентября», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что пик паводка достигнет Хабаровска 7−8 июля. Позже специалисты прогнозировали, что это случится 8−10 июля. Вода в Амуре может подняться до 5−5,5 метров.

В Комсомольске-на-Амуре пик прогнозировался на 14−16 июля.