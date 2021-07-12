Вашингтон, 12 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Вашингтон предостерегает власти Кубы от применения силы в отношении протестующих. Об этом 11 июля написал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на своей странице в соцсети Twitter.

Dickelbers Полиция. Куба

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свое универсальное право», — говорится в сообщении.

Ранее государственное телевидение Кубы сообщило, что в нескольких городах страны произошли беспорядки, в ходе чего был разгромлен ряд магазинов. При этом до того в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации.

Позднее туда приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Также он заявил, американские наёмники поощряют кампании, цель которых — показать, что власти Кубы не в состоянии контролировать осложнившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что на Кубе за сутки было выявлено 3819 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало самой большой цифрой с начала пандемии.