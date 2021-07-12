Джакарта, , 08:19 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в Индонезии Сунг Ким заявил, что поставка вакцины — это форма обязательства США помочь индонезийскому правительству защитить своих граждан, сообщает Sindonews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

США пожертвовали Индонезии четыре миллиона доз вакцины Moderna.

«От имени правительства и народа США я счастлив поздравить правительство и народ Индонезии с прибытием трех миллионов доз вакцины Moderna. Еще один миллион доз вакцины будет доставлен в ближайшее время», — заявил посол США в Индонезии.

По словам посла, США ускоряют глобальный доступ к безопасной и эффективной вакцине против коронавируса. Президент США Джо Байден объявил о планах предоставить 80 млн доз вакцины против коронавируса нуждающимся странам по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, три миллиона доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов доставили в столицу Индонезии Джакарту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезию из США прибыла партия вакцины против коронавируса