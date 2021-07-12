Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

УГИБДД по Ростовской области На месте происшествия

Авария произошла примерно в 11:45 мск 11 июля на участке федеральной автодороги. Водитель «Газели», по предварительным версии, не справился с управлением и столкнулся со стоящим в попутном направлении Ford Focus. По инерции произошло столкновение нескольких автомобилей — Renault Sandero, Renault Magnum, Kia Optima и Toyota Camry. В результате аварии пострадали водитель, 15-летняя пассажирка и пассажир Renault Sandero.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.