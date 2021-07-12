Берлин, 12 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Глава оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг обвинил Соединенные Штаты в нарушении договоренностей по строительству газопровода.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

По его словам, для принятия проекта Вашингтон требует уступок, это противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Он отметил, что Германия настояла на том, что транзит газа через территорию Украины должен быть сохранен даже после завершения строительства газопровода. Однако, несмотря на это, Соединенные Штаты заблокировали его своими ограничительными мерами.

«Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями», — сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Варниг добавил, что в результате введения санкций строительство «Северного потока — 2» было задержано на полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

В середине июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов продолжат вводить санкции против причастных к строительству «Северного потока — 2» компаний.

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