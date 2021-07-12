Казань, 12 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Татарии в связи с аномальной жарой остается неудовлетворительной ситуация по обеспеченности влагой в метровом слое почвы. В ряде районов влагозапасы пахотного слоя почвы составляют менее 10 мм продуктивной влаги. При таких условиях ежедневно теряется до 3% влаги вместо 1−1,5%. В связи с этим в республике готовятся в ближайшие дни приступить к массовой уборке озимого клина. Об этом сообщил глава минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

Сбор урожая

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Несколько хозяйств выборочно уже приступили к уборке озимых зерновых культур. Обмолочены первые 5,3 тыс. гектаров, урожайность составила 20,2 ц/га. Валовый сбор зерна ожидается скромный, да и уборочные работы будут в непростых условиях, отметил министр.

«На полях яровых культур, где прошли дожди, может быть подгон и несколько усложнит уборку. Много полей с очень низкой соломиной. Зерно текущего года формируется мелкое и щуплое», — уточнил Зяббаров.

Аграрии в настоящее время практически завершили уборку первого укоса многолетних трав. Заготовлено по состоянию на 10 июля 274 тыс. тонн сена и более 1 млн 240 тыс. тонн сенажа, это 9,4 ц кормовых единиц на одну условную голову (в 2020 году было заготовлено 15,5 ц кормовых единиц).

Всего предстоит убрать 1,6 млн га зерновых и зернобобовых культур. Для этого имеется 3,39 тыс. зерноуборочных комбайнов. Кроме этого, организована работа по заготовке и закупке сена, сенажа и зерна в соседних регионах, резюмировал глава минсельхоза РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в 38-ми районах Татарии региональный Гидрометцентр подтвердил опасные агрометеорологические явления — суховей, почвенная и атмосферная засуха. Суховей зафиксирован в 34-х муниципальных районах. Почвенная засуха выявлена в 18 муниципальных районах. Атмосферная засуха зафиксирована в Муслюмовском и Сармановском районах.

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