Челябинск, 12 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В челябинский арбитраж поступил многомиллионный иск, адресованный компании из дивизиона группы «Мечел» — ООО «Мечел-энерго». Претензии к активу имеет поставщик газа, но дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Суд

Исковое заявление поступило от компании «Новатэк-Челябинск» 9 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 45 312 370,19 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, в 2020 году компания «Мечел-энерго» получила банкротный иск с требованием ввести в отношении неё первый этап — наблюдение. В январе 2021 года дело было прекращено «в связи с погашением задолженности в полном объёме». Истец заявлял долги в размере более 23,173 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние пару лет иски о несостоятельности поступали сразу к шести компаниям группы, весной 2021 года заявившей о просрочке многомиллиардных долгов.

В долгах как в шелках: холдинг «Мечел» рискует обанкротиться?