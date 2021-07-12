Джакарта, , 08:07 — REGNUM Три миллиона доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов доставили в столицу Индонезии Джакарту, сообщает Sindonews.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Senior Airman Eugene Oliver

«Индонезия получила 3 000 060 доз вакцины Moderna через многостороннюю программу COVAX. Это первый этап поставки вакцины Moderna от правительства США», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

США обязались предоставить Индонезии около 4 500 160 доз вакцины.

«От имени правительства Индонезии я хотела бы выразить свою благодарность и признательность правительству США», — продолжила Ретно Марсуди.

Согласно отчетам министерства иностранных дел, Индонезия получила в общей сложности 122 735 260 доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии официально расширило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии вводят ограничения по коронавирусу за пределами Явы и Бали