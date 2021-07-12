Казань, 12 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В 2021 году в Татарии планируется подключить к высокоскоростному интернету 2347 социально значимых объектов. Об этом заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

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Для достижения намеченного будет проложено 1,6 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Еще 305 населенных пунктов подключат к «оптике» в рамках проекта подключения социально значимых объектов. По словам главы ведомства, высокоскоростной интернет появится в 1241 фельдшерско-акушерском пункте, 470 органах местного самоуправления, 466 объектах культуры, а также в 107 пожарных частях и постах, 43 объектах Росгвардии, 19 участковых пунктов полиции.

К 30 августа предполагается подключить порядка 2 тыс. объектов, остальные — к 31 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году в Татарии доля домохозяйств с проводным интернетом возросла до 97%. Интернет проведен в 77% домохозяйств республики. В 2021 году еще в 70 тыс. домохозяйств обеспечат доступ к скоростной сети. Среди социальных объектов доступ к интернету в 2020 году получили 733.

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