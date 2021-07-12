Хабаровск, 12 июля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ситуация с природными пожарами остаётся напряженной. На 12 июля действует 21 возгорание. За минувшие сутки количество пожаров увеличилось на восемь очагов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Пожары действуют в семи районах: Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Охотском, Николаевском и Солнечном.

«Большая их часть расположена в отдаленной горной местности, поэтому на заседании КЧС принято решение их не тушить, а только установить наблюдение. Угрозы населенным пунктам они не несут, ущерба объектам экономики тоже. В зоне контроля у нас 15 таких очагов», — пояснили специалисты.

В тушении огня задействованы 39 человек, две единицы техники. За возгораниями следят при помощи спутникового мониторинга. Из космоса с большой точностью видно, как распространяется огонь.

«Мы ведем учет причин возгораний. В этом году до 60% пожаров произошло по вине человека. То есть вопрос соблюдения противопожарных правил все так же актуален. Для того, чтобы снизить число возможных пожаров, обычно в районах вводится особый противопожарный режим, накладывающий ограничения на посещение лесов и использование огня. Сейчас такой режим действует в 18 муниципалитетах», — добавили в региональном минлесхозе.

Всего в Хабаровском крае сначала пожароопасного сезона было зарегистрировано 274 лесных пожара на общей площади 136 758 га. За аналогичный период 2020 года возгораний было существенно больше — 349 на площади 207 991 га. При этом более 90% пожаров специалисты лесоохраны пока успевают тушить в первые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области работает комиссия, которая определяет размер ущерба, понесённого из-за природных пожаров.