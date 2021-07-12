Кемерово, 12 июля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Женщины составляют 54,1% жителей Кемеровской области. К началу 2021 года на 1000 мужчин приходилось 1176 женщин. Такие данные приводит Кемеровостат.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в метро

«На начало текущего года в Кузбассе проживало 1423,4 тысячи женщин — на 213,4 тысячи больше, чем мужчин. Большая часть женщин и мужчин, 86,9% и 85,1% соответственно, проживали в городской местности, — уточняет региональный орган статистики. — В общей численности женского населения Кузбасса доля женщин трудоспособного возраста (16−55 лет) на начало 2021 года составляла 49,3%, моложе трудоспособного и старше трудоспособного — 17,5% и 33,2% соответственно. В общей численности мужского населения Кузбасса доля мужчин в трудоспособном возрасте (16−60 лет) на начало 2021 года — 62%, моложе и старше трудоспособного возраста — 21,6% и 16,4% соответственно».

Кемеровостат отмечает, что численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 35 лет. Наиболее ярко диспропорция полов проявляется в старших возрастах. Иное соотношение — в молодежной среде. Так на 1000 мужчин в возрасте 18−39 лет приходится 991 женщина.

При этом женщины в Кемеровской области старше мужчин. Их средний возраст на начало 2021 года составляет 42,7 года (мужчин — 37,2 года).