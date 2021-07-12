Омск, , 07:42 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина назначила главным архитектором города Наталью Старченкову. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Наталья Старченкова приступила к обязанностям заместителя директора городского департамента архитектуры и градостроительства, главного архитектора Омска 12 июля. Она будет заниматься координированием работы и организацией деятельности отдела городской среды департамента архитектуры.

В 2003 году Старченкова окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по направлению «Архитектура» со степенью бакалавра. В 2006 году ей присуждена степень магистра по специализации «Теория градостроительства и районной планировки». Прошла повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Напомним, должность главного архитектора Омска стала вакантной в конце 2018 года, когда в отставку с этого поста ушёл Игорь Павлов.

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