Кемерово, 12 июля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 июля, за прошедшие сутки выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 195 случаев.

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«Кемерово — 38, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 21, Мыски — 19, Осинники — 13, Прокопьевск — 12, Юрга — 11, Юргинский МО — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Полысаево — семь, Киселевск — пять, Тайга — пять, Белово — четыре, Калтан — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Анжеро-Судженск — три, Гурьевский МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 171 пациент выздоровел, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 42 246 случаев заражения коронавируса, 39 573 человека выздоровели, 879 пациентов скончались.