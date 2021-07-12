Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области на выборах в Государственную думу восьмого созыва выдвинулся первый кандидат-одномандатник. Это следует из данных системы ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В качестве самовыдвиженца в выборах в нижнюю палату федерального парламента планирует принять участие 45-летний Алексей Якушев, который работает заместителем директора общества «Технология». Он выдвинулся по одномандатному избирательному округу № 187 (Ульяновский).

В избиркоме Ульяновской области отмечают, что для регистрации выдвинувшемуся кандидату необходимо до 5 августа представить соответствующий пакет документов, в том числе подписи избирателей. По Ульяновскому округу одномандатники должны собрать 14 578 подписей избирателей, по Радищевскому округу (№ 188) — 16 522 подписи.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы, губернатора Ульяновской области, довыборы депутата гордумы Димитровграда, а также советов депутатов в Сенгилеевском и Чердаклинском районах. Голосование будет идти три дня, 17 — 19 сентября.

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