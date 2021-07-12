Владивосток, 12 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Приморье завершили курс вакцинации от коронавируса более 179 тыс. человек, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Олег Богатырёв Вакцинация

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На 12 июля полный курс вакцинации прошли уже 179 379 приморцев, первым компонентом привился 268 871 человек.

По информации минздрава региона, вакцины в районах Приморья достаточно — в последние дни прививаются до 5 тыс. человек в сутки.

Всего с начала массовой иммунизации в край поступило 319 034 дозы вакцин, из них преимущественно препарат «Спутник V».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье увеличивают количество пунктов вакцинации от коронавируса и ковидные койки в больницах.