Кемерово, 12 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Концертами, экскурсиями, спортивными мероприятиями, авиашоу и фейерверками отметили кузбассовцы 300-летие региона. За пять дней — с 6 по 10 июля, в муниципалитетах прошло около 190 мероприятий, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Надпись КУЗБАСС. Кемерово

Так, во вторник, 6 июля, в Кемеровскую область с рабочей поездкой прибыл президент России Владимир Путин.

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«Дорогие друзья! Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории страны — 300-летие Кузбасса, — сказал Владимир Путин. — Сердечно поздравляю вас с праздником — с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, в честь всех, кто живёт и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России невозможно переоценить».

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7 июля в муниципалитетах провели исторические реконструкции событий, которые сыграли важную роль в развитии Кузбасса. Так, в Прокопьевске был дан старт третьему заходу Всероссийского проекта «ПРОшагай город». В Юргинском округе сотрудники библиотеки провели историческое ревю «КУЗБАСС: взгляд в историю». Чебулинский краеведческий музей пригласил на экскурсию по выставке «Глубинкою славится Кузбасс». В городском краеведческом музее Юрги организована выставка в честь 300-летия промышленного освоения региона «История Кузбасса в документах».

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Кемеровской области чествовали семейные пары, отмечающие 30, 50 и более лет совместной жизни, поздравляли молодожёнов, проводили мастер-классы, конкурсы и концерты. Так, в Кемерове на бульваре Строителей состоялся Межнациональный семейный фестиваль. В Новокузнецке прошёл «Парад невест». Для жителей Ленинска-Кузнецкого в Краеведческом музее представили ретро-вернисаж семейных фотографий «Загляните в семейный альбом!».

9 июля был посвящён спортивным достижениям. Так, в Кемерове организовали спортивно-развлекательную программу «Герои спорта», легкоатлетический забег, соревнования по стритболу среди мужчин и женщин, турнир по мини-футболу, фестиваль скандинавской ходьбы. В Новокузнецке состоялся чемпионат и первенство по автомобильному спорту, легкоатлетические эстафеты, турнир по боевым и силовым видам спорта, турнир по регби, спортивное мероприятие «Праздник на роликовых коньках», кубок главы города по WorkOut.

10 июля в населённых пунктах региона прошли масштабные празднования. Перед кузбассовцами выступила авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».

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Авиашоу смогли посмотреть жители девяти городов — Кемерова, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Прокопьевска, Мысков, Междуреченска и Юрги.

В Кемерове основная программа была организована на Московской площади. Здесь выступили группа «Фабрика», кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band, российский музыкальный дуэт RASA, Диана Арбенина, группа «Дискотека Авария». В Парке Победы им. Жукова прошёл региональный фестиваль «Хоровод дружбы»

В Новокузнецке на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоялся II Международный фестиваль «КуZня ДжаzZ», в котором участвовали народный артист РФ Игорь Бутман и «Московский джазовый оркестр» (Москва), джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов (Москва), Джаз Бас Театр Алекса Ростоцкого ART SPLASH (Москва) и другие звезды. А на площади перед ТРЦ «Планета» прошёл концерт звёзд российской эстрады с участием групп «Дискотека Авария», «Фабрика», MAHA projekt, «Трубачи», Dabro.

В 23:00 во всех 34 муниципалитетах прогремели фейерверки.